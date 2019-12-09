К запахам в России могут представить надзирателя

Запахи в регионах России могут начать контролировать на законодательном уровне. Инициативу комитета по природопользования Петербурга поддержали в Москве.

Законопроект одобрил комитет Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Изменения предлагают внести в федеральный закон об охране атмосферного воздуха.

Наделить полномочиями по установлению нормативов запаха и осуществлять мониторинг за его концентрацией предлагают органы госвласти субъектов РФ.

«Сейчас запахи никак не нормируются. Мы определяем вещества в атмосферном воздухе по ПДК (предельно-допустимым концентрациям — прим.ред.), но именно запахи не имеют нормативов», — разъяснили gazeta.spb.ru в комитете по природопользованию.

Контроль за запахами, согласно рекомендациям комитета Совфеда, станет для регионов не обязанностью, а правом.

Жалобы на неприятный запах в Петербурге и других городах России не редкость. Так, жители Калининского района долгое время жаловались на вонь, напоминающую запах серы и тухлых яиц. Не так давно жители Колпино сообщили о запахе аммиака в воздухе, а жители Купчино — об остром химическом запахе.