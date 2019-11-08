Жители Колпино жалуются на запах аммиака

Весь ноябрь жители Колпинского района Петербурга придется терпеть витающий в воздухе неприятный аромат аммиака.

В пятницу, 8 ноября, в социальных сетях обитатели Колпино начали жаловаться на противный запах, от которого становится плохо и взрослым, и детям. Чувствовать неладное, в прямом смысле, жители района стали накануне. Едкий аромат распространялся на несколько километров вдоль железной дороги, а также возле торгового центра «Ока».

При этом люди не могут определить, где находится источник неприятного запаха. Интернет-пользователи сообщают, что стараются не открывать окна, чтобы химические ноты не проникали в квартиру.

Оказалось, что источает запах племхоз имени Тельмана, удобряющий поля. По словам представителей совхоза, удобрения не опасны и допустимая концентрация в воздухе не превышена. Возможно, все дело в отсутствии ветра, — предполагают в учреждении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Колпино обнаружили в подъезде раненого вальдшнепа.