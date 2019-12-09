Рецидивист, отбывающий наказание в Форносово, получил еще один срок за нападение на сотрудника

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 года с отбыванием в колонии строгого режима. Фото: pixabay

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 года с отбыванием в колонии строгого режима. Фото: pixabay

Суд вынес приговор в отношении мужчины, отбывающего наказание в исправительной колонии №3 в Ленобласти. Он признан виновным в нападении на сотрудника исправительного учреждения.

Инцидент произошел 20 июля 2018 года в поселке Форносово Тосненского района, мужчина отбывал наказание за совершение преступления против собственности.

Согласно данным следствия, 40-летний мужчина находился в коридоре общежития отряда осужденных исправительного учреждении. Сотрудник потребовал его проследовать в кабинет для проведения личного обыска,но мужчине это, видимо, не понравилось. Он ударил оперуполномоченного пластмассовым графином в область головы, а также повредил ему форменное обмундирование.

Как сообщили Следственном управлении СК РФ по Ленобласти, в результате собранных доказательств мужчины признали виновным в совершении преступления. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 года с отбыванием в колонии строгого режима.

Отмечается, что мужчина был неоднократно судим, в том числе за совершение особо тяжкого преступления.

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