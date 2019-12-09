Кировский районный суд Петербурга вынес приговор по делу двух братьев Сергея и Олега Воробьевых. Их признали виновными в незаконном обороте наркотиков.
С учетом позиции государственного обвинения Сергей Воробьев получил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его брату предстоит провести в заключении семь лет, сообщает прокуратура Петербурга.
Рассмотрение дела проходило с участием коллегии присяжных. Они единодушно вынесли обвинительный вердикт. Оба брата признаны не заслуживающими снисхождения.
Суд установил, что братья Воробьевы и их умерший соучастник Александр Беленков создали организованную группу для сбыта наркотиков. Руководство на себя взял Сергей. В его задачу входило распределение обязанностей и дохода. Олег отвечал за перевозку и хранение наркотиков. Сбыт осуществлял соучастник братьев — Александр Беленков.
Наркотики они хранили в гаражах. В распоряжении братьев имелось 1 тыс. 332 брикета общей массой не менее 127 кг.
Помимо этого, Сергей Воробьев намеревался продать два свертка другого запрещенного вещества.
Осуществить задуманное братьям и их соучастнику не удалось. Все трое были задержаны 10 апреля 2017 года.
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