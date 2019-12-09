Полицейские пресекли сбыт крупной партии наркотиков во Всеволожском районе

Во Всеволожском районе Ленобласти стражи порядка задержали троих злоумышленников, сбывших психотропное вещество массой около двух килограммов
Злоумышленники сбыли запрещенные вещества сотрудникам УФСБ РФ по Новгородской области, выступившим в роли покупателей. Согласно данным следствия, 36-летний житель области вступил в предварительный сговор с двумя 46-летними гражданами. Получив от мужчины 212 тыс. рублей, они совершили передачу наркотиков.
Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, по факту сбыта наркотических средств было возбуждено уголовное дело. Двое подозреваемых задержаны, еще один заключен под стражу по ранее возбужденному уголовному делу в городе Новгороде.
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