Полицейские пресекли сбыт крупной партии наркотиков во Всеволожском районе

Полицейские пресекли сбыт крупной партии наркотиков во Всеволожском районе
Полицейские задержали подозреваемых. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во Всеволожском районе Ленобласти стражи порядка задержали троих злоумышленников, сбывших психотропное вещество массой около двух килограммов

Злоумышленники сбыли запрещенные вещества сотрудникам УФСБ РФ по Новгородской области, выступившим в роли покупателей. Согласно данным следствия, 36-летний житель области вступил в предварительный сговор с двумя 46-летними гражданами. Получив от мужчины 212 тыс. рублей, они совершили передачу наркотиков.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, по факту сбыта наркотических средств было возбуждено уголовное дело. Двое подозреваемых задержаны, еще один заключен под стражу по ранее возбужденному уголовному делу в городе Новгороде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о жителе Киришей, который напал на свою бабушку с ножом.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание сбыт наркотиков
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Полицейские пресекли сбыт крупной партии наркотиков во Всеволожском районе
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