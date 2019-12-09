Глава Колпинского района Повелий уходит из правительства Петербурга

Глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий в скором времени покинет правительство Петербурга. При этом он останется в своей должности.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о включении Повелия в состав петербургского правительства в сентябре 2019 года. Тогда правительство также пополнили представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестриков, председатель Комитета внешних связей Евгений Григорьев и председатель Комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов, сообщает АБН.

Изменения в составе правительства связаны с приходом двух новых вице-губернаторов Ирины Потехиной и Валерия Пикалева. Их утвердили в должности две недели назад.

Отметим, что в составе городского правительства может быть всего 15 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вице-губернатор Ленобласти Валерий Пикалёв подал заявление об уходе.