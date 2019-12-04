Вице-губернатор Ленобласти Валерий Пикалёв подал заявление об уходе

Вице-губернатор по безопасности Ленинградской области Валерий Пикалёв покинет свою должность в ближайшие понедельник, 9 декабря.
О том, что Пикалёв написал заявление об увольнении, стало известно сегодня, 4 декабря. 9 декабря вице-губернатор региона оставит свой пост. Новым местом работы чиновника станет правительство Санкт-Петербурга. Его утвердили на должность вице-губернатора на заседании Законодательного собрания Северной столицы 27 ноября.
Валерий Пикалев возглавит администрацию губернатора Петербурга, Александра Беглова. В зону его ответственности также будет входить безопасность и информатизация.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за назначение Валерия Пикалева на новую должность в ЗакСе Петербурга проголосовали 38 парламентариев. Против высказались пятеро депутатов.