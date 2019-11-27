Пикалева утвердили в должности вице-губернатора Петербурга

Законодательное собрание Петербурга поддержало назначение Валерия Пикалева на должность вице-губернатора. Его кандидатуру утвердили на заседании 27 ноября.

За назначение Пикалева проголосовали 38 депутатов. Против высказались пять парламентариев.

Пикалев возглавит администрацию губернатора Петербурга. В зону его ответственности войдут вопросы внутренней политики, безопасности и правопорядка.

Прежде Валерий Пикалёв занимал должность помощника главы Ленинградской области. В регионе он курировал вопросы безопасности. До этого, по данным СМИ, Пикалёв работал начальником управления «В» Службы безопасности президента РФ ФСО России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты утвердили Ирину Потехину в должности вице-губернатора Петербурга. Она заручилась поддержкой 39 парламентариев.

Кадровые перестановки в Смольном произошли в связи с уходом Любовь Совершаевой с поста вице-губернатора. Чиновница возвращается на работу в полпредство СЗФО.