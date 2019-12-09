Ленобласть выделит 12,5 млрд рублей на расселение аварийного жилья

В течение шести лет должны расселить более тысячи аварийных домов. Фото: pixabay

В течение шести лет должны расселить более тысячи аварийных домов. Фото: pixabay

Правительство Ленинградской области намерено расселить более 16 тысяч человек, проживающих в 1076 аварийных домах. За пять лет на эти цели потратят 12,5 млрд рублей.

Как сообщили в областном правительстве, за минувшие месяцы 2019 года в Ленобласти новое жилье получил 281 человек. За это время расселено почти четыре тысячи квадратных метров ветхого жилья.

Новые квартиры предоставили жителям Тосненского, Волховского, Приозерского, Выборгского, Гатчинского, Киришского, Кировского, Лодейнопольского, Всеволожского, Сланцевского и Волосовского районов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Еврострой» выкупил аварийные здания на Малом проспекте Петроградки. Прежний владелец оценил комплекс в 600 миллионов рублей. Планируется, что новый подрядчик вернет дома в надлежащее состояние.