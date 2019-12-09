В Петербурге сотрудник магазина сотовой связи присвоил себе банковскую карту клиента

Сотрудник магазина сотовой связи подозревается в краже денежных средств с похищенной банковской карты клиента.

Как полагает следствие, менеджер по продажам мобильных телефонов, совершил тайное хищение банковской карты потерпевшего – клиента салона, который ранее приобрел себе новый мобильный телефон в магазине.

Он неоднократно совершал расчетные операции с помощью похищенной банковской карты, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Центробанке владельцев карт предупредили, что нужно делать, чтобы не столкнуться с кражей денег со своего банковского счета. По словам заместителя начальника отдела технической защиты информации в ЦБ, людям не стоит пользоваться банкоматами в безлюдных местах, которые не оснащены камерами видеонаблюдения.