В Центробанке рассказали как не стать жертвой мошенников с банковскими картами

В Центробанке владельцев карт предупредили, что нужно делать, чтобы не столкнуться с кражей денег со своего банковского счета.

По словам заместителя начальника отдела технической защиты информации в ЦБ, людям не стоит пользоваться банкоматами в безлюдных местах, которые не оснащены камерами видеонаблюдения.

Об этом он рассказал «Известиям» в ответ на публикацию новости, в которой говорилось, что злоумышленники путем обмана крали деньги у владельцев банковских карт. Мошенники разыгрывали сцену, что забыли карту в автомате и говорили человеку, который ее достал ее случайно из банкомата, что со счета списали определенную сумму денег. Злоумышленники требовали жертв вернуть «списанные» деньги.

Ранее в GazetaSPb сообщали о том, что банковскую карту владельца смогут заблокировать, если будут замечены странные транзакции. Ввести нововведение в законодательство предложила Ассоциация банков РФ.