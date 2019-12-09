Сотрудники МВД стали рекордсменами среди коррупционеров

Сотрудников МВД России назвали лидерами среди всех лиц из правоохранительных ведомств, привлеченных к ответственности за коррупцию. Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные СКР, всего за минувшие месяцы 2019 года фигурантами уголовного дела о коррупции стали почти семь тысяч человек. Среди них 752 сотрудника МВД, 181 сотрудник ФСИН, 84 сотрудника ФССП, 51 сотрудник МЧС, 34 сотрудника ФТС, 27 сотрудников СКР и девять сотрудников прокуратуры. Перед судом также предстали 476 сотрудников органов местного самоуправления.

За 2019 год было в суды направили более шести тысяч уголовных дел о более 11,6 тысячах преступлений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МВД раскрыло суммарный ущерб от коррупционных преступлений в этом году.