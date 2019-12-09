Стало известно, кто стал победительницей конкурса «Мисс Вселенная»

Стало известно, кто стал победительницей конкурса &#171;Мисс Вселенная&#187;
Победительница конкурса "Мисс Вселенная. Фото: instagram.com/zozitunzi

Представительница Южно-Африканской Республики Зозибини Тунзи одержала победу в конкурсе «Мисс Вселенная-2019», сообщили представители конкурса.

Титулом «Мисс Вселенная» в этом году удостоилась 26-летняя модель Зозибини Тунзи. В ЮАР девушка, помимо моделинга, занимается проблемами гендерного неравенства и борется за права женщин. Кроме того, она является представителем кампании по борьбе с домашним насилием.

В борьбе за корону Тунзи обогнала пуэрториканку Мэдисон Андерсон и мексиканку Софию Арагон. Россия в конкурсе не смогла принять участие из-за того, что представительнице не успели выдать визу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Мисс Украина» удивила всех ответом на вопрос о принадлежности Крыма. Первая красавица страны заявила, что Крым, как и территория всей Земли, принадлежит всем проживающим на планете людям.

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