«Мисс Украина» удивила всех ответом на вопрос о принадлежности Крыма

&#171;Мисс Украина&#187; удивила всех ответом на вопрос о принадлежности Крыма
Маргарита Паша. Фото: instagram.com/margoritapasha

Победительница конкурса «Мисс Украина 2019», модель Маргарита Паша дала неожиданный ответ на вопрос о том, кому все-таки принадлежит Крым.

Вопрос «Чей Крым» был задан журналистами на праздновании Дня ООН в Украине. На что первая красавица страны ответила, что Крым, как и территория всей Земли, принадлежит всем проживающим на планете людям.

Модель также отметила, что в детстве часто отдыхала в Крыму. Так, она призналась в любви к Ялте и Форосу, а ее родная сестра проживает в крымской Феодосии.

После такого ответа в социальных сетях начали бурно обсуждать точку зрения девушки.

Позже Паша осудила негативную реакцию СМИ и пользователей соцсетей, процитировав английского писателя Олдоса Хаксли: «Особая притягательность патриотизма состоит в том, что под его прикрытием можно травить, запугивать и обманывать».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Брежнева впервые отреагировала на слухи об изменах Меладзе.

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