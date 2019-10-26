«Мисс Украина» удивила всех ответом на вопрос о принадлежности Крыма

Победительница конкурса «Мисс Украина 2019», модель Маргарита Паша дала неожиданный ответ на вопрос о том, кому все-таки принадлежит Крым.

Вопрос «Чей Крым» был задан журналистами на праздновании Дня ООН в Украине. На что первая красавица страны ответила, что Крым, как и территория всей Земли, принадлежит всем проживающим на планете людям.

Модель также отметила, что в детстве часто отдыхала в Крыму. Так, она призналась в любви к Ялте и Форосу, а ее родная сестра проживает в крымской Феодосии.

После такого ответа в социальных сетях начали бурно обсуждать точку зрения девушки.

Позже Паша осудила негативную реакцию СМИ и пользователей соцсетей, процитировав английского писателя Олдоса Хаксли: «Особая притягательность патриотизма состоит в том, что под его прикрытием можно травить, запугивать и обманывать».

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