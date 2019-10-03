Брежнева впервые отреагировала на слухи об изменах Меладзе

Брежнева впервые отреагировала на слухи об изменах Меладзе
Ироничное заявление артистки порадовало поклонников. Фото: Instagram

На своей странице в Instagram певица выложила ироничную публикацию, в которой прокомментировала слухи об изменах её мужа, продюсера Константина Меладзе.

На черно-белом фотоснимке Вера Брежнева, улыбаясь, смотрит в телефон. Под фото поп-звезда написала, что её супруг, Константин Меладзе, успевает выполнять массу дел: он занимается написанием и производством песен, руководит собственным продюсерским центром и многое, многое другое.

В завершении этого списка обязанностей, звезда упомянула, что, помимо вышеперечисленного, продюсер также не забывает, «по словам прессы, регулярно разводиться и погуливать с Эрикой!».

Эрика Герцер — нынешняя участница проекта Меладзе ВИА «Гра», в котором ранее выступала и сама Вера Брежнева.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Альбина Джанабаева больше не будет работать с Валерием Меладзе в качестве продюсера.

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