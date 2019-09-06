Экс-участница “ВИА Гра” ушла от Меладзе

Экс-участница “ВИА Гра” ушла от Меладзе
“ВИА Гра” появилась в 2000-ом году. Фото: скриншот Instagram

Джанабаева собрала собственную команду и с февраля работает с новыми менеджерами.

Альбина Джанабаева больше не собирается работать с Валерием Меландзе как продюсером. Певица заявила, что она набрала опыт в ВИА Гра, но теперь займется сольным творчеством.

Джанабаева написала в Instagram 6 сентября, что собрала собственную команду и с февраля работает с менеджерами Goldenlook.

Меладзе в это время в своем Instagram публикует фотографии с сольного концерта в Уфе.

“ВИА Гра” появилась в 2000-ом году, Меладзе стал сначала музыкальным продюсером, а затем в 2011 году и генеральным. Сейчас в коллективе поют Эрика Герцег, Ольга Меганская и Ульяна Синецкая. Меладзе женат на Вере Брежневой, бывшей участнице коллектива, пара поженилась в 2015 году.

Ранее GazetaSPb сообщила, что девушка Константина Меладзе сожгла его конюшню.

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Экс-участница “ВИА Гра” ушла от Меладзе
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