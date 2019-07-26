Девушка Валерия Меладзе сожгла его конюшню

В Сети появился новый клип российского музыканта Валерия Меладзе на песню «Чего ты хочешь от меня?».
По сюжету видеоклипа главный герой везет связанную девушку в багажнике по некоторой проселочной дороге. Девушка пытается спастись, но у неё ничего не выходит.
Затем он привозит её в конюшню и освобождает ей руки. Девушка осторожно крадет ключи от автомобиля, а затем отпускает на волю всех лошадей из конюшни и поджигает её.
По кадрам можно догадаться, что в результате пожара конюшня сгорает. Клип заканчивается там, что пара стоит на фоне полыхающей конюшни в романтическом настроении.
Известно, что песню написал Константин Меладзе. Роль девушки певца в клипе исполнила Анастасия Полхова. Ролик активно набирает просмотры с соцсетях.
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