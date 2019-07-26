Девушка Валерия Меладзе сожгла его конюшню

Клип набрал уже почти 2 млн просмотров. Фото: кадр из видео

Клип набрал уже почти 2 млн просмотров. Фото: кадр из видео

В Сети появился новый клип российского музыканта Валерия Меладзе на песню «Чего ты хочешь от меня?».

По сюжету видеоклипа главный герой везет связанную девушку в багажнике по некоторой проселочной дороге. Девушка пытается спастись, но у неё ничего не выходит.

Затем он привозит её в конюшню и освобождает ей руки. Девушка осторожно крадет ключи от автомобиля, а затем отпускает на волю всех лошадей из конюшни и поджигает её.

По кадрам можно догадаться, что в результате пожара конюшня сгорает. Клип заканчивается там, что пара стоит на фоне полыхающей конюшни в романтическом настроении.

Известно, что песню написал Константин Меладзе. Роль девушки певца в клипе исполнила Анастасия Полхова. Ролик активно набирает просмотры с соцсетях.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мать Ольги Бузовой рассказала, как ее дочь смогла заработать более $4 млн за год.