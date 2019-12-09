Енот напился на рождественской ярмарке

Енот напился на рождественской ярмарке
Енот. Фото: Pixabay

Енот из немецкого Эрфурта напился на местной рождественской ярмарке.

Енот добрался до одноразовых стаканчиков с остатками глинтвейна и выпил содержимое, после чего потерял над собой контроль, сообщает ИА Откровенно RU.

По словам очевидцев, енот растеряно шатался по ярмарке. Время от времени он ложился отдохнуть и засыпал прямо посреди улицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в американском городе Милтон (штат Западная Вирджиния) задержали енотов по подозрению в бешенстве, сообщается на официальной странице департамента полиции города Милтон в Facebook. Местные жители обратились в полицию после того, как увидели енотов, которые передвигались слегка пошатываясь

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Енот напился на рождественской ярмарке
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