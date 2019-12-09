На «Петроградской» не работали терминалы: в метро образовалась очередь

На данный момент все в порядке.Фото: Baltphoto

На данный момент все в порядке.Фото: Baltphoto

На станции метро «Петроградская» перестали работать турникеты для оплаты проезда банковскими картами.

При попытке совершить оплату устройство выдавало ошибку. Из-за технических неполадок в метро образовались очереди. Людям пришлось покупать жетоны.

На данный момент все технические неполадки устранены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неизвестные продолжают отправлять сообщения с угрозами взрывов в Петербурге. Письма 9 декабря получили районные суды, больницы, метрополитен и ряд других учреждений. Эвакуация проводится в Октябрьском, Петродворцовом, Выборгском, Сестрорецком, Невском, Смольнинском и Приморском районных судах, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.