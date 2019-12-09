В Ленобласти неизвестные сняли плодородный слой почвы с 3,5 гектар земли

Прокуратура Ленинградской области рассказала о том, что в Ломоносовском и Волосовском районах Ленобласти незаконно сняли плодородной слой земли. На данный момент происходит расследование произошедшего.

На данной территории в 3,5 га. были нарушены правила охраны окружающей среды, из-за чего произошло ухудшение состояния почвы.

Были возбуждены уголовные дела по факту произошедшего. Расследованием занимается природоохранная прокуратура.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга произошел пожар: маршрутка загорелась посреди проезжей части на Большеохтинском мосту. Судя по видео автомобилистов, огонь вспыхнул в моторном отсеке. На видео также видно, как несколько человек пытаются потушить возгорание с помощью огнетушителя. Пожар уже потушили.