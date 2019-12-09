Симфонический оркестр Ленобласти празднует 10-летие

Симфонический оркестр Ленобласти празднует 10-летие
Оркестр отмечает 10-летие. Фото: ЛенТВ24

За плечами у коллектива – полторы тысячи концертом и десяток дисков.

Об этом стало известно сегодня, 9 декабря. Обо всем сообщает «ЛенТВ24». Симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» отмечает юбилей – 10 лет на сцене. В честь этого в колонном зале Таврического дворца устроили праздничный концерт – именно здесь проходили первые выступления коллектива.

Отмечается, что за десяток лет оркестр успел поездить по разным странам, покорить сердца сотен поклонников, а также посотрудничать с известнейшими артистами различных театров. Особенность оркестра состоит в том, что его участники – молодые музыканты, которые не боятся экспериментировать.

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге недовольны намерением продать Дом Радио оркестру Курентзиса. По словам Агапитовой, из здания уже выселили детский хор, Губернаторский оркестр и театр Марины Ланды, а в скором будущем из него вывезут музей блокадного радио и уникальные архивы.

ленинградская область симфонический оркестр
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