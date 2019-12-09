На Авиаконструкторов четыре машины собрались в «паровозик»

На Авиаконструкторов четыре машины собрались в «паровозик»
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

На проспекте Авиаконструкторов произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

Как сообщили очевидцы, в припаркованные машины влетела легковушка, в которой находился ребенок.

«На проспекте Авиаконструкторов , въехал в припаркованные автомобили. В машине виновного говорят находился ребёнок. В каблучке сидел мужчина, кого то ждал.Все службы вызваны, вроде все целы», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице на пересечении улицы Типанова и проспекта Космонавтов произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль такси протаранил легковушку.

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