На Авиаконструкторов четыре машины собрались в «паровозик»

На проспекте Авиаконструкторов произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

Как сообщили очевидцы, в припаркованные машины влетела легковушка, в которой находился ребенок.

«На проспекте Авиаконструкторов , въехал в припаркованные автомобили. В машине виновного говорят находился ребёнок. В каблучке сидел мужчина, кого то ждал.Все службы вызваны, вроде все целы», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице на пересечении улицы Типанова и проспекта Космонавтов произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль такси протаранил легковушку.