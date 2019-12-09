В Петербурге ветераны-афганцы получили новые квартиры

Все люди, которые вставали в очередь, празднуют новоселье.

Об этом стало известно сегодня, 9 декабря. Обо всем сообщает пресс-служба Смольного. Последнее вручение ключей состоялось в этот понедельник – в новые квартиры въедут 17 ветеранов-афганцев. За год администрация обеспечила жильем 84 петербуржцев, стоящих в очереди.

«Больше у нас очередников среди ветеранов-афганцев нет», — говорится в сообщении.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил ветеранов за службу и пожелал им счастливой жизни на новом месте. К слову, на торжественное мероприятие афганцы приходили вместе с семьями – женами и детьми.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на станции метро «Проспект Славы» монтируют панно в честь афганцев. Также на станции монтируют еще два элемента мозаичного оформления, а именно — стилизованные Орден Красной Звезды и Орден Отечественной войны.