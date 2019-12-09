«Дунайская» в очередной раз протекает спустя два месяца после открытия

Масштаб трагедии увеличивается с каждым днем.

Об этом стало известно сегодня, 9 декабря. Обо всем сообщает издание «Фонтанка», которое делится видеозаписью со станции метро. На «Дунайской» в очередной раз течет с потолка – на этот раз прямо на платформу. Судя по ролику, спасать положение пытаются тряпками, ведрами и ограждениями, но они не особо помогают. Пока что ГУП «Петербургский метрополитен» никак не комментирует происходящее.

Напоминаем, что петербуржцы частенько пишут о протечках на новых станция метро – речь идет не только о «Дунайской», но также и «Беговой» и «Новокрестовской». Горожане боятся за свою безопасность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на «Петроградской» не работали терминалы: в метро образовалась очередь. При попытке совершить оплату устройство выдавало ошибку. Из-за технических неполадок в метро образовались очереди. Людям пришлось покупать жетоны.