За 12 минут в Петербурге сбили двух подростков

За 12 минут в Петербурге сбили двух подростков
Фото: Pixabay

Один из мальчиков даже носил на рюкзаке светоотражатель, но это ему не помогло стать заметнее.

Об этом стало известно сегодня, 9 декабря. Первое ДТП случилось на Кронштадтском шоссе – мальчик переходил дорогу по «зебре», когда его сбил «Ауди». В результате ребенка госпитализировали с многочисленными ушибами, сообщает отдел пропаганды УГИБДД. В сеть выложили видео, на котором видно, что подросток спокойно шел, а водительница начала останавливать машину только на стоп-линии у перехода.

Второе ДТП произошло в Комарово – мальчик тоже переходил дорогу по «зебре», его сбил «Хендай». Петербуржца госпитализировали в тяжелом состоянии. Его, к сожалению, не спас даже светоотражатель на рюкзаке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Авиаконструкторов четыре машины собрались в «паровозик». Как сообщили очевидцы, в припаркованные машины влетела легковушка, в которой находился ребенок.

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