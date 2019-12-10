На Непокоренных подросток угодил под колеса машины

Юный петербуржец чудом остался жив – за ним присматривают врачи.

Все случилось вечером 9 декабря. Обо всем сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла на проспекте Непокоренных. Участниками ДТП стали «Фольксваген» и подросток 2003 года рождения. Мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода, когда на него наехал кроссовер. Ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента. Больше никаких данных не предоставляется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на перекрестке Ленсовета и Орджоникидзе трамваи встали из-за столкновения двух иномарок. Авария произошла прямо на трамвайных путях. Участники ДТП ждут сотрудников ДПС.