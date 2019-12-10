WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств в 2020 году

WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств в 2020 году
С 1 января мессенджер перестанет работать на Windows Phone. Фото: Pixabay

В предстоящем году миллионы пользователей останутся без популярного мессенджера WhatsApp – он перестанет работать на Windows Phone, а также прекратит поддержку Android до версий 2.3.7 и iPhone.

Последним днем, когда приложением можно будет воспользоваться определенным пользователям, станет 31 декабря этого года. С 1 января мессенджер перестанет работать на Windows Phone, а с февраля — на смартфонах с устаревшими операционными системами.

Как сообщает Daily Mail, соответствующее решение было принято в связи с отсутствием возможности предоставления необходимых расширений возможностей приложения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, WhatsApp сможет напоминать пользователям о задачах. В мессенджере появилась новая функция, благодаря которой можно не только указывать задачи, но и ставить напоминание.

WhatsApp мессенджер приложение
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