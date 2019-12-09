WhatsApp сможет напоминать о поставленных задачах

В популярный мессенджере WhatsApp теперь можно создавать задачи и получить напоминания о них в необходимое время.

Нововведение было разработано совместно с сервисом напоминаний Any.do и получило название WhatsApp Reminders. Она будет доступна на вех гаджетах, где имеется приложение, однако по платной подписке

Для создания задачи пользователям необходимо отправить соответствующее сообщение боту Any.do, а также указать время, когда нужно будет напомнить о ней. Также есть возможность пересылать сообщения от других пользователей, чтобы задача устанавливалась автоматически.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в WhatsApp можно удалять сообщения на определенное время. Функция доступна в автоматическом режиме. Разработчики напомнили, что такая возможность была у пользователей и в прошлой версии приложения.