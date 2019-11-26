В WhatsApp можно будет автоматически удалять сообщения на определенное время

В популярном мессенджере WhatsApp появились новые возможности. Теперь в приложении можно удалять сообщения на определенное количество времени.

По словам разработчиков, указанная опция под названием «Удаление сообщений» уже доступна в бета-версии WhatsApp для Android. Частично такая возможность уже была внедрена, в прошлых версиях. Ранее функция называлась «Исчезающие сообщения».

Воспользоваться автоматическим удалением можно через настройки. Юзеры смогут выбрать разную длительности «жизни» сообщения — от одного часа до года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о способе взлома гаджета, через приложение WhatsApp. Хакеры отправляли пользователям сообщения, в которых находился файл. При его открытии на гаджет устанавливалась вредоносная программа.