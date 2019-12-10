Очевидцы показали место, где Volkswagen сбил подростка. Мальчик находится в крайне тяжелом состоянии

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Подросток был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Все произошло в понедельник вечером, 9 декабря, около 19:20 на проспекте Непокоренных. 47-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, совершил наезд на 16-летнего мальчика.

Как сообщили в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», пострадавший был в темной одежде без светоотражающих элементов. От удара он упал на автомобиль Citroen Berlingo, которым управлял 45-летний мужчина.

Подростка доставили в больницу имени Раухфуса. Очевидцы также опубликовали в группе кадры с места происшествия.

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