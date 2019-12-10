Цены на авиабилеты продолжат расти в 2020 году

Цены на авиабилеты продолжат расти в 2020 году
Темпы роста доходов авиаперевозчиков в I–III кварталах незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Стоимость авиаперелетов в предстоящем году снова вырастет. Рост цен объясняется увеличением расходов российских авиакомпаний.

Как сообщили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I–III кварталах настоящего года незначительно превысили рост расходов. В организации также добавили, что убытки за девять месяцев составили 9,7 млрд рублей.

Специалисты подсчитали, что потери авиакомпаний за год составят порядка 40 млрд рублей. Это обусловлено тем, что у перевозчиков с начала текущего года на 23% выросли траты на аэропортовое обслуживание, оплату труда (18,8%), обязательное страхование (17,9%), а общие затраты на топливо увеличились на 8,8%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что несколько самолетов не смогли приземлиться в Петербурге из-за снегопада.

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Цены на авиабилеты продолжат расти в 2020 году
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