Возле ЦПКиО заметили странно припаркованный Chevrolet Corvette

Спорткар на Приморском. Фото: кадр из видео vk.com/spb_today

Спорткар на Приморском. Фото: кадр из видео vk.com/spb_today

На Приморском проспекте, напротив Центрального парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова, петербуржцы заметили желтый спорткар, который был странно припаркован.

Как рассказали горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», владелец автомобиля Chevrolet Corvette припарковал свой спорткар против общего движения транспорта, и к тому же не со стороны тротуара.

«Спорткар, Chevrolet Corvette, элегантного цвета, закончил свой путь на Приморском проспекте, напротив ЦПКиО. Стоит задом наперед», — написал очевидец.

Причины такой парковки остаются неизвестными. Сотрудники правоохранительных органов проявили интерес к дорогому автомобилю.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы показали место, где Volkswagen сбил подростка. Мальчик находится в крайне тяжелом состоянии.