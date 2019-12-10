В Минприроды предупредили об угрозе мусорного коллапса

В Минприроды предупредили об угрозе мусорного коллапса
Российские операторы накапливают долги за вывоз мусора. Фото: pixabay

Глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин считает, что в российских регионах наблюдается критическая ситуация из-за роста объема долгов за вывоз мусора.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо главы ведомства, Минприроды зафиксировало критическую ситуацию, связанную с реализацией реформы обращения мусором. В ведомстве отметили риск прекращения оказания коммунальных услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами потребителям.

По мнению Кобылкина, в ряде регионов необходимо обязать бюджетные организации погасить долги, а также привести в надлежащий вид контейнерные площадки. Если этого не произойдет, что региональные операторы могут обанкротиться.

По данным Минприроды, самыми проблемными регионами оказались Алтайский и Красноярский края, Вологодская, Курская, Магаданская, Новгородская, Новосибирская, Томская, Челябинская области, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания и ряд других регионов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бизнес и активисты просят мусорного оператора Ленобласти о раздельном сборе.

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