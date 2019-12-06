Бизнес и активисты просят мусорного оператора Ленобласти о раздельном сборе

Контейнеры для раздельного сбора мусора в Ленинградской области могут убрать в любой момент. Под угрозой они до тех пор пока, региональный оператор не наладит систему согласования проектов.

Наладить систему раздельного сбора в Ленобласти на данный момент невозможно из-за нехватки ресурсов и пунктов приема, заявил губернатор Александр Дрозденко во время обсуждения «мусорной реформы». С тем, что система в регионе развита не лучшим образом, согласились активисты.

«Раздельный сбор, как и говорит губернатор, развит достаточно плохо. Основной причиной является то, что это не закреплено на законодательном уровне. Кроме того с первого ноября 2019 года во всех районах Ленинградской области действует региональный оператор «Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области» (УК ООЛО). Пока он не проводит никакой деятельности по установлению систем накопления», — рассказала gazeta.spb.ru специалист по внедрению раздельного сбора движения «РазДельный сбор» Анна Смирнова.

Все действующие в регионе проекты по раздельному сбору — низовые инициативы управляющих компаний, жильцов и заинтересованного бизнеса. Наиболее развит прием отходов во Всеволожске, Мурино, Кудрово и Гатчине. Однако каждый из контейнеров в любой момент могут убрать.

По закону все проекты должны быть одобрены региональным оператором. При этом механизм согласования пока не проработан, потому контейнеры продолжают работать на инициативе.

«В отличии от других регионов оператор в Ленобласти не препятствует установке накопителей. Но, тем не менее, есть опасения, что в какой-то момент он скажет «Спасибо, мы в ваших услугах больше не нуждаемся» и все точки исчезнут. Такие примеры в России есть», — отметила Анна Смирнова.

С предложением внедрить раздельный сбор к УК ООЛО обращались представители экологического движения и бизнеса. Оператор заверил, что обсудит взаимодействие позже. Однако на данный момент в регионе достаточно, требующих более оперативного решения.

На первом этапе в Ленинградской области могут внедрить двухфазный раздельный сбор. Мусор будут делить на мокрый и сухой, рассказал губернатор Александр Дрозденко.

«Это двухпоточный раздельный сбор. Мусор делят на сортируемые и несортируемый. В отдельный ящик откладываются отходы, загрязненные пищевыми продуктами — мокрые. Их направляют на компостирование или на захоронение. Все, что сухое, отвозится на досортировку. Из них можно отделить разного рода полимеры, выбрать мукулатуру, стекло и метал», — пояснили в «РазДельном сборе».

Активисты движения подчеркнули, что при внедрении такой системы важно информирование. Людям необходимо донести, что стеклянные банки или упаковки от молочки можно помыть и высушить, а затем направить на переработку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Ленинградской области выступили за введение обязательного раздельного сбора в регионе.