Дрозденко рассказал о минусах в раздельном сборе мусора

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, как в регионе реализуют так называемую «мусорную реформу».

В ходе большой пресс-конференции, которая состоялась в среду, 4 декабря, он отметил, что у чиновников нет возможности организовать раздельный сбор мусора повсеместно. Это связано с отсутствием ресурсов и малым количеством пунктов приема.

По его словам, есть смысл разделять мусор, если есть, куда его потом сдать. И добавил, что ездить в специальные пункты для этих целей затруднительно.

«Я этого тоже не делаю», — заявил глава региона.

Дрозденко рассказал, что в области сборку планируют сделать двухфазной — отходы поделят на мокрые и сухие. Такое решение позволит местным жителям «не путаться» и улучшит процесс утилизации. По его мнению, стимулом для граждан станут льготные тарифы на вывоз мусора.

«С 1 апреля населению предложат два вида платежей. Сейчас сбор осуществляется с квадратного метра. Появится отдельный с количества прописанных», — подытожил губернатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что губернатор Ленобласти предложил поить детей козьим молоком. Речь идет о школьниках.