Дрозденко предложил поить школьников козьим молоком

Дрозденко предложил поить школьников козьим молоком
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил выдавать в школах не только коровье, но и козье молоко.

Об этом он заявил во время рабочей поездки на молокозавод ЗАО «Племенной завод Приневское», открывшийся после реконструкции в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленобласти.

В этом году на предприятии произвели почти 600 тонн козьего молока. Молокозавод является уникальным хозяйством, занимающимся племенным козьим хозяйством, сообщает online47.

Глава региона предложил внедрить козью продукцию в школьное питание, аргументировав такое решение пользой козьего молока. Он хочет попробовать ввести выдачу козьего молока в пару школ и посмотреть, понравится ли оно ребятам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александра Дрозденко накормили черной морковью.

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