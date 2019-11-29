Дрозденко предложил поить школьников козьим молоком

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил выдавать в школах не только коровье, но и козье молоко.

Об этом он заявил во время рабочей поездки на молокозавод ЗАО «Племенной завод Приневское», открывшийся после реконструкции в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленобласти.

В этом году на предприятии произвели почти 600 тонн козьего молока. Молокозавод является уникальным хозяйством, занимающимся племенным козьим хозяйством, сообщает online47.

Глава региона предложил внедрить козью продукцию в школьное питание, аргументировав такое решение пользой козьего молока. Он хочет попробовать ввести выдачу козьего молока в пару школ и посмотреть, понравится ли оно ребятам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александра Дрозденко накормили черной морковью.