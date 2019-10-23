Александра Дрозденко накормили черной морковью

Глава Ленинградской области побывал на открывшемся производстве натуральных красителей для еды.

Александр Дрозденко в рамках рабочей поездки посетил завод ООО «ЭКО ПРОМ», расположенный в деревне Лаголово Ломоносовского района Ленобласти. Организация занимается производством натуральных пищевых красителей. На данный момент предприятие поставляет около 40% всех натуральных пищевых красителей в России.

Натуральные красители изготавливаются из особых видов злаковых и овощей — фиолетовую морковь и черную кукурузу. Кроме того, на предприятии используют уголь, кармин, добываемый с помощью кошенильных жуков и хлорофилл.

По итогу визита, Александр Дрозденко отметил, что организация, которая сейчас предоставляет 80 рабочих мест, будет расширяться.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Ленобласти предложил обеспечивать пенсией самозанятых.