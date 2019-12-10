Бизнесвуен лишилась Lexus за 6,5 миллионов в Петербурге

Бизнесвуен лишилась Lexus за 6,5 миллионов в Петербурге
Неизвестный похитил иномарку. Фото: Pixabay

В Петроградском районе Северной столицы ищут угонщиков дорогостоящей иномарки. Неизвестные похитили белоснежный Lexus стоимостью 6,5 млн рублей, принадлежащий бизнесвумен.

Женщина припарковала автомобиль на Южной дороге. Однако через некоторое время автомобиля на стоянке уже не было. Владелица уточнила, что ушла на тренировку в фитнес-клуб, где провела около двух часов.

Как стало известно gazeta.spb.ru, иномарка застрахована. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов начали розыск.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об обнаружении трупа в коммуналке. Тело было растерзанно.

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