Бизнесвуен лишилась Lexus за 6,5 миллионов в Петербурге

В Петроградском районе Северной столицы ищут угонщиков дорогостоящей иномарки. Неизвестные похитили белоснежный Lexus стоимостью 6,5 млн рублей, принадлежащий бизнесвумен.

Женщина припарковала автомобиль на Южной дороге. Однако через некоторое время автомобиля на стоянке уже не было. Владелица уточнила, что ушла на тренировку в фитнес-клуб, где провела около двух часов.