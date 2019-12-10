В петербургской коммуналке нашли растерзанное тело мужчины

В петербургской коммуналке нашли растерзанное тело мужчины
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Pixabay

В Петербурге обнаружили труп с многочисленными синяками и ссадинами на лице. Тело мужчины находилось в коммунальной квартире, где погибший взял комнату под найм.

Обо всем стало известно в понедельник, 9 декабря. Об обнаруженном в доме 40 на Благодатной улице в отдел полиции сообщили около 6:51 на Благодатной, 40.

Как стало известно gazeta.spb.ru, правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Теперь следствие выясняет, преднамеренным было преступление или произошло случайно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о смертельном дорожно-транспортном происшествии на трассе «Сортавала». Участниками аварии стали два автомобиля.

задержание полиция труп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Анонимы «заминировали» 104 здания в Петербурге
Полицейские задержали злоумышленников, оставивших пенсионерку без дрели и ...
В Сестрорецке нашли телефонного хулигана, угрожавшего «все взорвать»
Незнакомка выманила украшения у студентки на Фучика
Бизнесвуен лишилась Lexus за 6,5 миллионов в Петербурге
Полиция нашла четыре ножа у буйного пассажира «Яндекс.Такси»
В петербургской коммуналке нашли растерзанное тело мужчины
«Профсервис» нарушил закон при взимании с жильцов платы за ЖКУ