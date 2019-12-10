В петербургской коммуналке нашли растерзанное тело мужчины

В Петербурге обнаружили труп с многочисленными синяками и ссадинами на лице. Тело мужчины находилось в коммунальной квартире, где погибший взял комнату под найм.

Обо всем стало известно в понедельник, 9 декабря. Об обнаруженном в доме 40 на Благодатной улице в отдел полиции сообщили около 6:51 на Благодатной, 40.

Как стало известно gazeta.spb.ru, правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Теперь следствие выясняет, преднамеренным было преступление или произошло случайно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о смертельном дорожно-транспортном происшествии на трассе «Сортавала». Участниками аварии стали два автомобиля.