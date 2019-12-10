Смертельное ДТП произошло на трассе «Сортавала» в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошло дорожное происшествие, участниками которого стали машина марки Renault и отечественное авто ВАЗ, водитель которого погиб от полученных травм.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, авария произошла в вечером в понедельник, 9 декабря, на трассе «Сортавала». Водитель иномарки на полной скорости влетел в ехавший впереди «Жигули». Renault вылетел в кювет в результате столкновения.

Мужчина, который находился за рулем ВАЗ, скончался еще до приезда бригады скорой помощи. Водитель и пассажир Renault госпитализированы в ближайшую больницу.

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