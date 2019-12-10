Мужчина отравился ядовитым дымом во время пожара

На Большой Подьяческой улице Санкт-Петербурга в одном из домов произошел пожар. В квартире загорелся электрический счетчик. Это произошло накануне, 9 декабря.

Из-за отравляющего дыма, который выделился при горении, владелец квартиры отравился. Его госпитализировали в токсикологическую реанимацию. К месту пожара прибыли сотрудники МЧС.

Кроме мужчины никто больше не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Московском шоссе сгорели два гаража. Огнеборцам потребовался час на полную ликвидацию возгорания — в 8:34 они сообщили, что пожар потушен. На месте работали 10 сотрудников спасательной службы МЧС. О пострадавших не сообщалось.