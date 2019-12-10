В Шушарах мужчину задержали сотрудники Росгвардии за кражу в гипермаркете

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину в Шушарах, которого подозревали в краже из гипермаркета. Мужчина спрятал в тележке неоплаченные продукты на сумму 5,6 тысяч рублей и попытался их вывести из магазина.

Мужчина оплатил только часть недорогих товаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления вневедомственной охраны войск нацгвардии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге сотрудники полиции задержали виновника ДТП, в котором пострадали пять человека. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 8 декабря у дома 12 по дороге на Турухтанные острова мужчина, находясь за рулем автомобиля «Газ», попал в ДТП с маршрутным автобусом «Паз». В результате пострадали пять человек.