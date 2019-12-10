Полиция с собаками посетили Эрмитаж

Сотрудники полиции и служебные собаки пришли в Эрмитаж. В музей их привели очередные сообщения о минировании.

Эрмитаж эвакуировали. Посетителей и персонал вывели на улицу. Полицейские и собаки проверили залы с экспозициями, служебные помещения и территории вокруг зданий, сообщили очевидцы.

В зданиях проводится проверка.

Эрмитаж эвакуируют второй день подряд. Напомним, вчера, 9 декабря, руководство Государственного Эрмитажа вызвало правоохранителей с кинологами после сообщений о «минировании» музея. Служебные собаки проверили кабинет директора музея Михаила Пиотровского в день его рождения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неизвестные продолжают отправлять сообщения с угрозами взрывов в Петербурге. Письма 9 декабря получили районные суды, больницы, метрополитен и ряд других учреждений.