Эрмитаж снова работает после сообщения об очередном «минировании»

Сегодня, 10 декабря, сотрудники полиции пришли в Эрмитаж с собаками из-за сообщения о новом минировании. Посетителей эвакуировали. На данный момент Эрмитаж вернулся к работе.

В ходе проверки не было обнаружено опасных предметов.

9 декабря также поступило сообщение о «минировании» музея, людей эвакуировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня днем полицейские и собаки проверили залы с экспозициями, служебные помещения и территории вокруг зданий, сообщили очевидцы. Эрмитаж эвакуируют второй день подряд.