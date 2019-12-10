Бизнесмена задержали в Петербурге по делу о взятке силовикам

В Петербурге по делу о взятке задержали бизнесмена. Наряду с ним фигурантами уголовного дела стали прокурор, следователь Следственного комитета РФ и оперативник МВД.

Фамилия задержанного бизнесмена — Юнг, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Подробности произошедшего неизвестны.

Юнг задержан в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела о взятке. Его фигурантами также стали сотрудник СК РФ Алексей Шиманский, оперативник МВД Кирилл Лисовой и заместитель транспортного прокурора Петербурга Тимур Горный.

Как полагает следствие, Шиманский получил от Горного сведения о том, что МВД расследует дела в отношении бизнесмена Юнга. Предприниматель рассчитывал уйти от ответственности, передав через них взятку в полицию.

Довести задуманное до конца им не удалось. Схема была раскрыта, троих силовиков по очереди задержали. Однако затем решением суда Лисовского и Шиманского из-под стражи отпустили.