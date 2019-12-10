На перекрестке Ветеранов и Летчика Пилютова KIA Rio врезалась в трамвай

Вечером 10 декабря на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Летчика Пилютова произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля марки KIA Rio.

ДТП произошло около 17:30 10 декабря. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

«В этом месте подобные аварии при повороте 52 трамвая еще с далеких советских времен были, даже когда машин по ветеранов ездило мало и редко», — пишут пользователи Сети.

По предварительным данным, водитель KIA Rio не пропустил трамвай. В результате ДТП у легковушки разбита передняя часть и помят капот.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Индустриальном проспекте произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, участниками аварии стали четыре легковых авто.