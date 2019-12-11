Соловьев упрекнул Зеленского в том, что его не заботят украинцы

Телеведущий ответил президенту на его претензии.

Об этом стало известно сегодня, 11 декабря. Обо всем телеведущий Владимир Соловьев рассказал в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Президент Украины Владимир Зеленским отметил, что журналист слишком часто говорит о стране, но при это не бывает там. На эту претензию Соловьев заявил, что ему запрещен въезд в Украину, а также предложил политику встретиться в Донецке ради интервью.

Соловьев также подчеркнул, что во время саммита в Париже Владимир Зеленский совершенно не говорил о людях, как президент Росс Владимир Путин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый продолжительный недельный эфир. Соловьев за одну неделю провел в эфире 25 часов 53 минуты и 57 секунд.