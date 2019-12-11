В петербургском музее поймали мужчину, обчистившего туристку

Мужчину задержали в одном из музеев. Фото: pixabay.com

Мужчину задержали в одном из музеев. Фото: pixabay.com

В одном из музеев Петербурга задержали мужчину 1972 года рождения. Его подозревают в краже кошелька у туристки.

В полицию Центрального района 10 декабря обратилась женщина 1955 года рождения. Она сообщила, что лишилась кошелька с деньгами и документами. Прежде он лежал в рюкзаке.

«Сумма ущерба составила почти 58 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Выйти на подозреваемого удалось в результате оперативно-розыскных мероприятий. Мужчину задержали в одном из музеев города.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Обстоятельства произошедшего не уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге по подозрению в карманной краже задержали ранее судимого 49-летнего мужчину. Позже его изобличили в совершении аналогичных преступлений.