В Петербурге у бизнесмена угнали Jeep Grand за 1,5 млн рублей

В Петербурге у предпринимателя угнали автомобиль марки Jeep Grand за полтора миллиона рублей.

В полицию обратился бизнесмен и рассказал о том, что неизвестные угнали его автомобиль марки Jeep Grand 2013 года выпуска от дома №8 по улице Маршала Тухачевского в ночь на 10 декабря. Ущерб оценивается в 1,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водитель Ленобласти, который накануне пытался скрыться от сотрудников ГИБДД на угнанной каршеринговой иномаркой после наезда на полицейского, оказался причастным к незаконному обороту наркотиков.