Предполагаемый сообщник гендиректора «Метростроя» отказался от признания

Предприниматель и учредитель ООО «Циклон КЗС» Анатолий Болтов решил отказаться от признательных показаний. Обвинение ему предъявлено по делу о присвоении и растрате, по которому ранее арестовали гендиректора ОАО «Метрострой» Николая Александрова.

Болотов признал вину в ходе опроса до возбуждения уголовного дела, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Однако затем от своих слов отказался.

«Когда ему было предъявлено обвинение, он решил вину не признавать», — уточнил Источник.

Решением суда Анатолий Болтов заключен под стражу до 6 февраля 2020 года. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, предприниматель пытался сбежать в Израиль после возбуждения уголовного дела, но был задержан в аэропорту Пулково.

По версии следствия, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров объединился с директором УПТК (филиал «Метростроя») Олегом Кузьменко и Анатолием Болотовым, возглавлявшем на момент преступления ООО «БТР», для хищения средств «Метростроя» путем заключения фиктивного договора на поставку сырья. Ущерб составил не менее 178 млн рублей.